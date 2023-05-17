سفير مصر في باريس: مشروع بيت مصر سيكون مَعلما حضاريا تنويريا

أكد سفير جمهورية مصر العربية في فرنسا ومندوبها الدائم لدى منظمة "اليونسكو"، علاء يوسف، أن مشروع إنشاء مقر للمبعوثين والدارسين المصريين "بيت مصر" بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي يكتمل إنشاؤه حاليًا بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، سيكون معلمًا حضاريًا تنويريًا جديدًا لمصر في باريس.

وقال السفير علاء يوسف، في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس،" إن "بيت مصر" سيكون مركزًا حضاريًا لمصر يعرض مختلف مظاهر الثقافة المصرية للمجتمع الفرنسي، وهو مشروع مصري خالص تحملت مصر تكلفته بالكامل، على نحو يجسد الأهمية التي توليها للتعليم، وسعيها إلى إخراج أجيال جديدة تكتسب المهارات العلمية اللازمة، وتحصل على أرقى أنواع التعليم على مستوى العالم، وسيكون هذا "البيت" مقصدًا لإقامة الطلاب المصريين المسجلين في مرحلة الدراسات العليا في جامعات العاصمة الفرنسية باريس، علماً بأن هناك نحو 7 آلاف طالب مصري مسجل في المرحلة الجامعية وما بعد الجامعية في فرنسا هذا العام".

جاءت تصريحات سفير مصر بباريس على هامش زيارته التفقدية برفقة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى لمشروع "بيت مصر" بالمدينة الجامعية في باريس للاطلاع على آخر مستجدات المشروع.

وأكد السفير أن العلاقات بين مصر وفرنسا علاقات متنوعة وتشمل كافة المجالات، سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية، لافتاً إلى أن المشروع هو أحد مظاهر الحضور المصري في باريس، مؤكدا أنه بإنشاء هذا البيت، سوف يكون للثقافة المصرية منبر دائم سنسعى من خلاله إلى تقديم أهم صور الثقافة والحضارة المصرية للمجتمع الفرنسي من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من معارض فنية أو حفلات ثقافية نبرز من خلالها الفن المصري في العاصمة الفرنسية.

وقدم السفير علاء يوسف الشكر لوزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور على اهتمامه ومتابعته المتواصلة لمراحل إنشاء "بيت مصر" وعملية التنفيذ، حتى يخرج بهذا الشكل الرائع، كما قدم الشكر لوزير التعليم العالي السابق الدكتور خالد عبد الغفار الذي تبنى فكرة بناء "بيت مصر" في قلب المدينة الجامعية في باريس وعمل على تنفيذها ومتابعتها.

وأكد أنه كان هناك منظومة متكاملة عملت على تنفيذ وإخراج هذا المشروع بالشكل الذي نراه اليوم، معربا عن شكره أيضا للسفير محمد الزرقانى رئيس مجلس إدارة جمعية بيت مصر وكذلك كل أعضاء المجلس والدكتور نور السبكى الملحق الثقافى الذين لم يدخروا أي جهد لتقديم الدعم اللازم لخروج هذا المشروع بهذا الشكل المتميز.

يذكر أن "بيت مصر" هو نتاج للتعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية، وتم توقيع اتفاقية إنشاء البيت بالمدينة الجامعية بباريس أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا بتاريخ 24/10/2017.

وتم بناء "بيت مصر" على مساحة 1900 متر مربع داخل المدينة الجامعية بباريس، ويضم 200 غرفة تشمل أجنحة ووحدات سكنية مجهزة أيضا لذوي القدرات الخاصة ويهدف إلى توفير سكن للطلاب المسجلين فى مرحلة الدراسات العليا في جامعات باريس، بنسبة 70% من المصريين و30% من الأجانب.

وتم الانتهاء من تنفيذ بناء المبنى بنسبة 95% ومن المتوقع أن يتم افتتاحه قبل بداية العام الدراسي المقبل.