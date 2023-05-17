باكستان تحاكم الآلاف من أنصار رئيس باكستان السابق بموجب قوانين الجيش

ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، أن الآلاف من أنصار رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، ستتم محاكمتهم بموجب قوانين الجيش في البلاد؛ بسبب أعمال الشغب المميتة، التي أعقبت اعتقاله الأسبوع الماضي.

وأضاف "البيان"، أن زعماء سياسيين وعسكريين باكستانيين كبارا تعهدوا بعدم التساهل تجاه هؤلاء المتورطين في الهجمات على منشآت أمنية.

وتابع "البيان"، الذي صدر مساء أمس الثلاثاء، بعد اجتماع للجنة الأمن القومي برئاسة شريف: "لن يكون هناك أي تسامح مع العنف وسلوك الأوغاد".

وتضم اللجنة قادة الجيش والمخابرات، ولها صلاحية اتخاذ قرارات حول قضايا الأمن والإرهاب.

وقالت الشرطة، إنه تم اعتقال أكثر من 4 آلاف من أنصار خان، بعد أن اقتحموا مركز قيادة الجيش وأحرقوا مسكن أحد القادة، وأشعلوا النار في مركبات عامة وخاصة.

وكانت محكمة باكستانية، قد أصدرت أمس الثلاثاء، أمرا بإطلاق سراح وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية السابقة شيرين مزاري وسط استمرار الحملة الصارمة ضد قادة حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

وأمرت المحكمة العليا في إسلام آباد السلطات بإطلاق سراح شيرين مزاري، التي اعتقلت يوم الجمعة الماضي على خلفية مزاعم بالتحريض على العنف، بحسب ما أكدت ابنتها ومحاميها لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

وجاء اعتقال مزاري ضمن سلسلة اعتقالات قامت بها الشرطة ضد حزب حركة إنصاف الباكستانية في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي أعقبت القبض على خان.