 وزير الخارجية المجري: سنمنع تقديم مساعدات أوروبية مالية إضافية لأوكرانيا - بوابة الشروق
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وزير الخارجية المجري: سنمنع تقديم مساعدات أوروبية مالية إضافية لأوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 4:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 4:12 م

تعتزم المجر، منع تقديم مساعدات مالية أوروبية أخرى لأوكرانيا، حيث قال وزير الخارجية بيتر سيارتو، إن منح مزيد من المساعدات بمثابة توجه متزايد في العداء، من جانب كييف نحو جارتها بالاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن سيارتو القول اليوم الأربعاء: "من العدل أن نقول إننا اكتفينا".

وأضاف أن المجر سوف تحول دون تقديم مساعدة مالية أوروبية بقيمة 500 مليون يورو (542 مليون دولار) لأوكرانيا، كما ستتردد في دعم فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا.

وكانت المجر، قد هددت بمنع عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا.


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