 مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث عدد من الملفات المهمة - بوابة الشروق
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مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث عدد من الملفات المهمة

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 12:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 12:10 م

بدأ مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.

كما يتابع المجلس أيضا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب متابعة ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين ومراقبة الأسواق، وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، ومظلة الضمان الاجتماعي، والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها، والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.


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