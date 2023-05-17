 وكيل صحة البحيرة: تزويد مستشفى رشيد بأجهزة تخدير وجهاز إيكو حديث - بوابة الشروق
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وكيل صحة البحيرة: تزويد مستشفى رشيد بأجهزة تخدير وجهاز إيكو حديث

خميس البرعي
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 10:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 10:44 م

أشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بالدور المهم الذي تجريه الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في المشاركة بالنهوض بالمنظومة الصحية، لافتًا إلى أنه تم تزويد مستشفى رشيد بدعم المجتمع المدني، بأحدث أجهزة تخدير وبأحدث جهاز إيكو صناعة ياباني، إنتاج شركة هتاشي اليابانية.

من جانبه، أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، أن وجود هذه الأجهزة مهم جدًا لإحداث طفرة نوعية حقيقية في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين على مستشفى رشيد، من جميع أبناء محافظة البحيرة.

وأضاف الجزار، أن المديرية تعمل على توفير كل احتياجات المستشفيات من أجهزة حديثة ومستلزمات طبية، وأن تطوير المجال الطبي لن يتأتى إلا بتكاتف جهود الحكومة ومساهمة المجتمع المدني سويًا، الأمر الذي سينعكس ويؤدي إلى تقديم خدمات صحية أفضل لأبناء محافظة البحيرة.

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