السيتي يصعق ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائي دوري الأبطال

واصل مانشستر سيتي الإنجليزي حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه الكاسح 4 / صفر على ضيفه ريال مدريد، اليوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

واستفاد مانشستر سيتي من تعادله 1 / 1 مع الريال في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين على ملعب (سانتياجو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد الأسبوع الماضي، ليظفر بورقة الترشح للنهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 2021، عقب فوزه 5 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وفرض مانشستر سيتي سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول، الذي جاء من طرف واحد، وتسيده الفريق الإنجليزي تماما، وأهدر نجومه العديد من الفرص السهلة، فيما بدا لاعبو الريال كالأشباح في الملعب حيث ابتعدوا تماما عن مستواهم المعتاد.

وهدأ إيقاع مان سيتي نسبيا في الشوط الثاني، ليمنح الفرصة للاعبي الريال بالاستحواذ على الكرة ولكن بلا فاعلية على المرمى.

وعلى ملعب (الاتحاد) في مدينة مانشستر الإنجليزية، تقمص النجم البرتغالي المخضرم بيرناردو سيلفا دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني لمانشستر سيتي في الدقيقتين 23 و37.

وجاء الهدف الثالث لسيتي عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز البرازيلي إيدير ميليتاو، لاعب الريال، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76، قبل أن يختتم (البديل) الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهرجان أهداف أصحاب الأرض، بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وضرب مانشستر سيتي موعدا في المباراة النهائية، التي تقام على ملعب (أتاتورك الأولمبي) بمدينة اسطنبول في 10 يونيو القادم، مع إنتر ميلان الإيطالي، الذي تغلب على مواطنه وجاره اللدود ميلان، بعدما فاز عليه 3 / صفر في مجموع المباراتين بمواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.