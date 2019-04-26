دراسة: العمل بنظام التارجت يسبب ارتفاع ضغط الدم والجلطات

ينتشر نظام تقييم الرواتب الشهرية وفقا للأداء بكثير من شركات القطاع الخاص، لكن دراسة حديثة توضح الآثار السيئة الناجمة عن اتباع ذلك النظام مع الموظفين ،إذ تفيد الدراسة بوجود علامات على عرضة هؤلاء الموظفين لأمراض الأوعية الدموية كالجلطات وارتفاع ضغط الدم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريقًا من جامعة أبردين تتبعوا عينات دم لأشخاص يعملون بنظام التارجت لمعرفة الآثار الصحية، والنفسية المترتبة على العمل بتلك الآلية.

ووجد الفريق ارتفاع بمادة الفايبروجونيك لدى الأشخاص التابعين لنظام التارجت، ومن المعروف عن المادة المذكورة إنها من المواد التي تسبب وقوع الجلطات بالأوعية الدموية.

وتفيد الدراسة بارتفاع معدلات مرضى الضغط بين العاملين ضمن النظام المذكور مقارنة بغيرهم.

وأوضحت الدراسة، أن وقوع أمراض الضغط والجلطات بين التابعين لنظام التارجت تكثر في الرجال مقارنة بالسيدات.

وتابعت الدراسة، أن هناك زيادة في أعداد المتناولين للمهدئات بين العاملين بنظام التارجت ما يدل على تأثيره بالسلب على الصحة النفسية للعاملين.