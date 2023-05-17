محلل سياسي لـ الشروق: يمكن حاليا تشكيل حكومة جديدة في ليبيا تقود للانتخابات

رأى دانييلي روفينيتي، المحلل السياسي في موقع "ديكود 39" الإيطالي، أنه يمكن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا في الوقت الحالي قد تشمل أيضًا طرابلس، مشيراً إلى أنها يمكن أن تقود البلاد حقًا إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وقال روفينيتي، في تصريحات لـ"الشروق"، إن حكومة فتحي باشاغا لم يعد لها معنى، مرجحاً أن يكون وراء قرار مجلس النواب الليبي إيقاف باشاغا والتحقيق معه هو وحكومته دافع سياسي، حيث ولدت حكومته لتدخل العاصمة طرابلس وتحل محل حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة لكنها لم تنجح أبدًا في ذلك.

ورجح الخبير الإيطالي البارز، عدم القدرة على إجراء انتخابات هذا العام، مشيراً إلى أن الظروف المناسبة ليست متوفره، في إشارة إلى إنجاز القوانين الانتخابية و الوضع الأمني.

وصوت مجلس النواب الليبي، أمس، بالأغلبية على إيقاف باشاغا، وإحالته للتحقيق، كما كلف المجلس وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة.

واستبق باشاغا جلسة مجلسة النواب، أمس بتكليف، نائبه علي فرج القطراني، بتسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.