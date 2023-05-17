سياحة النواب: أعداد السائحين تخطت ما حقق طوال العام الماضي خلال 5 أشهر

قالت النائبة أماني الشعولي أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن لجنة السياحة بالحوار الوطني خلال جلستها المنعقدة الثلاثاء؛ استهدفت إعادة صياغة وتنظيم الخريطة السياحية، في ضوء اتجاه الدولة نحو فتح آفاق جديدة؛ بإضافة مناطق جذب سياحية جديدة للأجانب مثل العلمين وسيوة، وتسليط الضوء على محافظتي بني سويف والفيوم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، أن الهدف من ذلك؛ هو تحقيق إيرادات 30 مليار دولار من قطاع السياحة، وذلك من خلال زيادة أعدد الزائرين إلى 30 مليون سائح، موجهة من جانبها الشكر لجميع العاملين بالقطاع على ما تحملوه من صعوبات كثيرة، ولا سيما خلال جائحة كورونا، والحرب الروسية–الأوكرانية.

وأكدت أن الدولة المصرية استطاعت تخطي كل الصعاب الاقتصادية؛ بتحقيق مؤشرات وأرقام جيدة خلال العام الماضي ببلوغ عدد الزائرين 11.7 مليون سائح، لافتة إلى تخطي العدد حتى مايو الجاري 12 مليون سائح، متوقعة انتهاء العام بتحقيق 15 مليون زائر.

وأشارت إلى استهداف وزارة السياحة؛ رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق، وزيادة عدد الغرف الفندقية وتوفير أماكن للإقامة، من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار بإصدار قانون يتيح ترخيص المنشأة السياحية خلال شهر واحد، فضلا عن حماية المستثمر بعدد آخر من القوانين.

وشددت على ضرورة دعم شركة مصر للطيران؛ بهدف زيادة عدد الطائرات لاستيعاب المعدلات المستهدفة، متابعة: «ربنا وهب مصر مقومات لا يستطيع؛ أن ينافسنا أحد فيها مثل الآثار والسياحة البيئية، رغم صعود دول الجوار بسرعة الصاروخ».