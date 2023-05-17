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رئيس الوزراء: الموافقة على إنشاء الشركات خلال 10 أيام عمل

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 6:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 6:04 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المستثمرين اشتكوا من أن الحصول على الموافقات المطلوبة لإنشاء الشركات وتنفيذها، يستغرق شهورًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «الحد الأقصى للحصول على الموافقات سيكون 10 أيام عمل».

واستطرد: «الشركة والمستثمر الأجنبي الذي يرغب في إنشاء شركة، فالحد الأقصى للحصول على موافقة والتحري عنه 10 أيام عمل، ولو لم ترد الجهة، وكان الورق مستوفيًا للشروط، فيعتبر الأمر موافقة ضمنية».

وأشار إلى إطلاق منصة إلكترونية في هيئة الاستثمار للتعامل مع تشغيل وتصفية الشركات والمشروعات، مؤكدًا أن «العالم تجاوز الشباك الواحد ويتعامل الآن إلكترونيًا».


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