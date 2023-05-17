روسيا تعلن عن خطة لبدء إنتاج جيل جديد من الطائرات المسيرة

أعلنت شركة "Almaz-Antey" الروسية، عن خطة لبدء الإنتاج الصناعي المتسلسل لجيل جديد من الطائرات المسيرة التي طورها خبراؤها.

وذكرت الشركة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن مصنع أوبوخوف التابع لشركتنا في بطرسبورج سيقوم بإطلاق خط إنتاج لجيل جديد من طائرات الاستطلاع المسيرة.

وقال نائب المدير العام للمصنع، ميخائيل بودفيازنيكوف: "إنه اعتبارا من أول يوليو القادم سيكون مصنعنا قادرا على إنتاج 2000-3000 طائرة بدون طيار شهريا".

ومن جانبه قال المسؤول عن هيئة تطوير الطائرات المسيرة في المصنع، إيجور شرباكوف: "إنه بفضل التحسينات التقنية أصبحت درونات Dobrynya-2 الجديدة أكثر سهولة في الاستخدام وأكثر استقرارا وهدوءا، ومع تحديث البرمجيات بات بالإمكان التحكم بهذه الطائرات من على مسافة 5 كيلومترات، وبات بإمكان الطائرة التحليق لمسافة 20 كيلو مترا والوصول إلى ارتفاع 3 آلاف متر.

وأشار شرباكوف إلى أن الدرونات التي تصنعها Almaz-Antey تتميز بالقوة والمتانة بالرغم من وزنها الخفيف، وذلك بفضل المواد الحديثة وتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد التي استعملت في تصنيعها، كما أن هذه الطائرات قادرة على التحليق بسرعة 120 كلم/ساعة والمناورة بشكل ممتاز.