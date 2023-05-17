تعيين مولوي عبدالكبير في منصب القائم بأعمال رئيس وزراء أفغانستان

عين الزعيم الأعلى لحركة طالبان، هبة الله آخند زاده، في مرسوم خاص، مولوي عبدالكبير، في منصب القائم بأعمال رئيس وزراء أفغانستان.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأربعاء أن القائم بأعمال رئيس الوزراء الملا محمد حسن آخند، مريض وحتى يتعافى، سيتولى مولوي عبد الكبير منصب رئيس حكومة طالبان.

ويتولى الملا محمد حسن آخند، منصب رئيس وزراء حكومة طالبان، منذ عودة الحركة إلى السلطة في عام 2021.

وعلى الرغم من أن سلطات طالبان لم تذكر أي تفاصيل حول مرض حسن، ذكرت مصادر سابقا أنه يعاني من مرض القلب.

ومولوي عبد الكبير، واحد من أبرز أعضاء حركة طالبان، الذي اضطلع بدور مهم في المفاوضات بين طالبان والولايات المتحدة في قطر، التي أسفرت عن التوقيع على اتفاق الدوحة بين أمريكا وطالبان.