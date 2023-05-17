هنأت الفنانة يسرا، الفنان عادل إمام، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ83، قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا زعيم وربنا يخليك ويحفظك لينا، بنحبك يا زعيم جدًا، وربنا يديك الصحة والعافية».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، معقبة: «أنا تشرفت وكبرت معاه واسمي كبر من خلاله وحضنت العالم منه، أنت رفعت راسنا فنيًا وإنسانيًا، في كل مجال خاضه وكل درب مشي فيه نجح فيه».

وعن سر استمرار نجاحه حتى الوقت الحالي، أكدت أنه بدأ من الصفر، وبذل مجهودًا كبيرًا حتى استطاع الوصول لقلوب وعقول المشاهدين على مستوى الوطن العربي كله، مضيفة أنه يُحب الجميع ويساعد أصدقاءه وزملاءه في الوسط الفني.

وتابعت: «بيتمتع بالثقافة والذكاء والإصرار على العمل في الصغيرة قبل الكبيرة، وعلاقاته الإنسانية مع البشر ووقوفه جنبهم من غير شو، راجل نبيل وأخلاقه جميلة وإنسان نضيف ومش بيبص لحاجة غير نجاحه، ومُحب لجمهوره».

ويحتفل الفنان عادل إمام، اليوم بعيد ميلاده الـ83، وقد قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال الفنية، حققت له الشهرة الواسعة على مستوى الوطن العربي.

ومن أبرز أعماله الفنية على سبيل المثال: فيلم الإرهابي، وعمارة يعقوبيان، ومسرحية مدرسة المشاغبين وشاهد مشفش حاجة، كما حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية، وتم اختياره في يناير 2000 سفيرًا للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة.