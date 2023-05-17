شكري: الصراع في السودان يؤثر على الأمن القومي المصري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن تداعيات الصراع في السودان لها تأثير مباشر على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن مصر تعمل باجتهاد لاحتواء الأثر السلبي الناتج عنها.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء: «لا نفكر في أنفسنا فقط وإنما الأشقاء بحكم العلاقة الوثيقة والمصاهرة والامتزاج بخبرة الماضي والمصير والمستقبل المشترك، هذه ليست معادلة ذاتية أنانية».

وأكد أن «الأوضاع في السودان تتطلب وجود تحسب وتقدير لسيناريوهات واحتمالات، في محل تطوير وفقًا لأحداث لا يمكن التكهن بها وتوقعها»، قائلًا إن «السيناريوهات تأتي بحكم التفاهمات العديدة وتوجيه البوصلة والمسار للتعامل معها بشكل يحقق المصلحة المصرية والأشقاء».

وذكر أن «العلاقات المصرية العربية لها الأولوية لدى القاهرة»، موضحًا أن «الأمر يأتي من منطلق الشعور بالتاريخ والمصير المشترك».

واستطرد: «هناك مكونات تربط الدول العربية على المستوى الإنساني والوجداني في منتهى القوة، ولابد من الاستفادة من الأمر والسعي في إطار تعزيز العمل المشترك والتضامن بين الدول والتقدير والاعتزاز بأنفسنا لأننا شاركنا في تشكيل الحضارة الإنسانية».

واختتم: «لدينا مكونات من شعوب لها من العلم والخبرة والموارد التي تؤهل أن نكون مجموعة من الدول لها تأثيرها على مجريات الأحداث، وتستطيع أن تستخلص مصلحتها المباشرة، وتسهم بشكل إيجابي في التطورات الدولية».