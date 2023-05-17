زيلينسكي: نحن نظهر معنى قوة العالم الحر

بعد تجدد القصف الصاروخي المكثف على كييف، أعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن شكره لداعميه وأكد على قوة التماسك الأوروبي.

وقال زيلينسكي خلال اجتماع لمجلس أوروبا في العاصمة الايسلندية ريكيافيك اليوم الثلاثاء إن "روسيا تحاول بشدة تحسين قدرتها على القتل. نحن نحاول بكل قوة تحسين حماية شعبنا".

وأضاف زيلينسكي يقول عبر تقنية الفيديو للقادة المجتمعين لحضور القمة في ريكيافيك "وأشكر كل الدول والقادة الذين يساعدوننا في تحسين دفاعنا الجوي. نحن نظهر معني 100% من قدراتنا ومعنى قوة العالم الحر".

يذكر أن مجلس أوروبا تأسس في عام 1949 ليكون حارسا للديمقرطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في أوروبا.. وهو مستقل عن الاتحاد الأوروبي.

وقد تم استبعاد روسيا من المجلس في أعقاب غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022 . وتشارك بيلاروس، وهي حليف وثيق لروسيا، في القمة فقط كمراقب.