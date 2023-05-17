جهاز حدائق العاصمة: عدادات مياه مسبقة الدفع لحاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي لترشيد الاستهلاك

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أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، توفير ٢٠٠ عداد مياه مسبق الدفع لحاجزي الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الزهور (حي الياسمين - حي القرنفل )، وجارٍ استكمال باقي الأحياء.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة لترشيد استهلاك المياه، وتسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق، وتسهيلا على المستفيدين بهذه الوحدات السكنية وتمكينهم من الإقامة بالوحدات.

ووجه عبداللاه بنشر كشوف بأرقام العدادات الواردة إلى الجهاز، مطالباً مالكي الوحدات السكنية الوارد أرقام العدادات الخاصة بهم التوجه إلى جهاز مدينة حدائق العاصمة الكائن بالكيلو ٤٦ طريق السويس لاستلام العدادات حتى يتسنى للجهاز استكمال الإجراءات.