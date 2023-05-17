مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة: نقص حاد في الاحتياجات الطبية الطارئة والأدوية

أكد المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة، السفير حسن حامد، وجود نقص حاد في الاحتياجات الطبية الطارئة والأدوية المنقذة للحياة، وإمدادات الصحة البيئية، وفقًا لوزارة الصحة السودانية.

ووفقا لوكالة الأنباء السوادنية "سونا" جاء ذلك في كلمة السفير السوادني، صباح اليوم الأربعاء، أمام اجتماع تدشين خطة الاستجابة الإنسانية المعدلة وخطة الاستجابة الإقليمية للجوء حول السودان، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين.

واستعرض حامد تداعيات الأزمة الحالية على الوضع الإنساني في السودان، واصفا تلك الآثار بالخطيرة وغير المسبوقة، على الرغم من جهود الحكومة الدؤوبة للتخفيف من حدة هذه الآثار الكارثية، لاسيما في ظل استهداف المستشفيات واتخاذها ثكنات عسكرية.

وتناول المندوب الدائم ما جاء في مناشدة وزارة الخارجية، موضحا أنها تأتي في إطار المسئولية الجماعية للمجتمع الدولي عندما تتعرض دولة لمثل هذا الظرف الإنساني، مشددا على ضرورة توخي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية في إرسال وتقديم المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن.