 فتح تحذر الحكومة الإسرائيلية من تداعيات مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس غدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فتح تحذر الحكومة الإسرائيلية من تداعيات مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس غدا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 10:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 10:20 م

حذرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية من تداعيات مسيرة الأعلام الاستفزازية، المقرّر إجراؤها، يوم غدٍ الخميس، في مدينة القدس، مُحملةً إياها ما ستؤول إليه الأوضاع.

وأكدت الحركة، في بيان صحفي، أن المحاولات الدؤوبة التي تمارسها حكومات الاحتلال المتعاقبة في طمس الهوية الإسلامية والعربية والفلسطينية لمدينة القدس؛ من خلال مخططاتها التهويديّة لن تجدي نفعًا، مضيفة أن الشعب الفلسطيني سيفشل هذه المحاولات بصموده وتشبثه بحقوقه التاريخية، ومواصلة نضاله حتى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضافت أن مسيرة الأعلام الاستفزازية تترافق مع اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى المبارك، يُضاف إليها؛ الاعتداءات المتكررة على المصلّين والمرابطين، وسياسة هدم المنازل وتشريد العائلات، والقمع والتنكيل بحقّ المقدسيين، و"أسرلة" التعليم والمناهج، وغيرها من السياسات التي لن تحقق مرادها، عازيةً ذلك إلى إرادة الشعب الفلسطيني الذي لم يتوان عن التصدي لكافة المشاريع التصفوية لحقوقه ووجوده الأزلي.


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