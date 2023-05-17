عندما ينمو نوع من الخضروات في مكان واحد لفترة طويلة جدا، تحدث أشياء غير مرغوبة. فتصبح التربة أقل خصوبة ويصبح المحصول أضعف وتبدأ الأمراض والآفات في الظهور.

والقاعدة الأساسية تتمثل في أنه يجب ألا تُزرع الطماطم بعد محصول طماطم في نفس المنطقة. وينطبق الأمر نفسه على البطاطس والباذنجان والفلفل التي تنحدر جميعها من نفس عائلة الباذنجانيات، ولا تحب أن تنمو حيث كان أقاربها يأكلون كل المغذيات في التربة العام السابق.

وبشكل عام، يقول خبراء الزراعة إنه لا يجب زراعة نباتات من نفس العائلة وراء بعضها.

وفي ظل اتباع تناوب المحاصيل على نطاق أوسع، يجب زراعة البذور في الحقول بالتبادل، وقد يتم زراعة مجموعة من النباتات من نفس العائلة في نفس التربة كل ثلاث أو خمس سنوات.

وعلى كل حال تحتاج بعض أنواع الخضروات للمزيد من العناصر الغذائية بينما لا يمكن لأخرى التكيف مع الكثير منها. وبالتالي ينصح الخبراء بتقسيم رقعة الخضروات. ويتم تخصيص رقعة واحدة لمجموعة نباتية معينة في عام، ويتم تغيير النبات الأعوام التالية.