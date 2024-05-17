رفض الدكتور يوسف زيدان، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تكوين للفكر العربي»، بشكل قاطع فكرة إجراء مناظرات دينية بين أعضاء المؤسسة وأشخاص أخرين، قائلا:« أنا رافض تماما.. لا أنا عملتها قبل كدا ولا أحب حد يعملها.. رأينا جميعا النتيجة من قبل، المناظرة هي التي أودت بحياة فرج فودة وضيعت نصر حامد أبو زيد».
وشدد خلال لقاء لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر«ON E» مساء الخميس، على عدم جدوى الخوض في جدال ديني، قائلا:« لا جدوى من الجدال الديني.. أو حتى قصة حوار الأديان ليس لها أي جدوى هو شيء فارغ ولن يؤدي إلى شيء، ثبت بالتجربة أنها تؤدي إلى كوارث، ومجتمعنا لا يتحمل صدمات أخرى من هذا النوع».
وأشار إلى أن موقع المؤسسة وأهدافها وطريقة عملها لا تتضمن أي كلمة عن الدين، مشددا أن هذا الموضوع ليس من أولوياتها.
وضرب مثالا على ذلك، ببودكاست ناقش السيرة النبوية، قائلا: «في ناس خرجت وتحدثت عن شخص في بودكادست بيناقش السيرة النبوية هل صحيحة أم لا، يا سيدي أيوا لكن ده مش دين، هذا بحث تاريخي».
وتابع: «البودكاست كان يقول (ياجماعة خدوا بالكم متتخانقوش مع بعض وتقطعوا هدوم بعض علشان حاجة وجدت في السيرة، لأنها كتبت بعد 250 سنة من وفاة الرسول)، هذا ليس معناه الهجوم على السنة إطلاقا ولكن وجدنا تكفيرا بسببه من الجانب الآخر ».