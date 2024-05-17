يوسف زيدان: «تكوين»‏‎ ‎امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»‏

رأى الدكتور يوسف زيدان، عضو مجلس أمناء «تكوين للفكر العربي»، أن المؤسسة تمثل ‏امتدادًا لمسيرة التنوير العقلاني التي بدأها الرواد الأوائل من أمثال رفاعة رافع الطهطاوي وأحمد ‏لطفي السيد وطه حسين ونجيب محفوظ‎.‎

وقال خلال لقاء لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء ‏الخميس:« تكوين بدأت منذ 200 سنة وليس من الأن.. فهي محاولة أخرى تضاف إلى المحاولات ‏السابقة التي بذلها رفاعة الطهطاوي وطه حسين ونجيب محفوظ، العنصر النظيف في بلادنا الذي ‏حاول يعمل تحديث وارتقاء لمجتمعه.. في مقابل العنصر الرديء الذي دائما يشد لتحت». ‏

وأكد أن «تكوين» تهدف إلى استكمال مسيرة الاستنارة من خلال نشر التفكير العقلاني وبناء ‏العقول ضد من وصفهم «حراس التناحة»، قائلا:«في مجموعة كدا بسميها حراس التناحة، اللي ‏هما عايزينا كدا».‏

ودعا إلى ضرورة الاهتمام ببناء الفكر المصري بعد إنجاز البنية التحتية، قائلا إن مصر تحاول ‏الآن الوقوف بعد النهوض بالبنية التحتية، لكن يتبقى الجزء الفكري، متابعا: «المسيرة المصرية ‏انتقدت مرارا؛ بسبب الاهتمام بالحجر وليس البشر».‏