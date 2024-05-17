يوسف زيدان: «تكوين»‏‎ ‎امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»‏

رأى الدكتور يوسف زيدان، عضو مجلس أمناء «تكوين للفكر العربي»، أن المؤسسة تمثل امتدادًا لمسيرة التنوير العقلاني التي بدأها الرواد الأوائل من أمثال رفاعة رافع الطهطاوي وأحمد لطفي السيد وطه حسين ونجيب محفوظ.
وقال خلال لقاء لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس:« تكوين بدأت منذ 200 سنة وليس من الأن.. فهي محاولة أخرى تضاف إلى المحاولات السابقة التي بذلها رفاعة الطهطاوي وطه حسين ونجيب محفوظ، العنصر النظيف في بلادنا الذي حاول يعمل تحديث وارتقاء لمجتمعه.. في مقابل العنصر الرديء الذي دائما يشد لتحت».
وأكد أن «تكوين» تهدف إلى استكمال مسيرة الاستنارة من خلال نشر التفكير العقلاني وبناء العقول ضد من وصفهم «حراس التناحة»، قائلا:«في مجموعة كدا بسميها حراس التناحة، اللي هما عايزينا كدا».
ودعا إلى ضرورة الاهتمام ببناء الفكر المصري بعد إنجاز البنية التحتية، قائلا إن مصر تحاول الآن الوقوف بعد النهوض بالبنية التحتية، لكن يتبقى الجزء الفكري، متابعا: «المسيرة المصرية انتقدت مرارا؛ بسبب الاهتمام بالحجر وليس البشر».