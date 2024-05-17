قوات الإنقاذ تنتشل جثة مواطن سقط في مياه البحر بالإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في الإسكندرية من انتشال جثمان شخص في العقد الخامس من العمر، من سكان محافظة الغربية، بعد وفاته غرقًا في منطقة المنشية بمدينة الإسكندرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغاً من قسم شرطة المنشية حول العثور على جثة شخص طافية على سطح الماء، بعد أن جرفته التيارات إلى الشاطئ.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الشرطة إلى موقع الحادث بالتعاون مع سيارة الإسعاف، حيث تبين أن الغريق كان قد توجه إلى الإسكندرية، وأثناء تواجده على الكورنيش بالقرب من الصخور، سقط في البحر وتم جره بواسطة التيارات، وعند قيام بعض المواطنين بممارسة هواية الصيد على شاهدوا الجثمان فأبلغوا الشرطة.

وفور انتشال الجثة، تم نقلها إلى المشرحة، وتم إبلاغ أسرته لاستلامها والتحقيق معهم في الحادث، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وسيتم عرض القضية على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.