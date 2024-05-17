وزير المالية البريطاني يتعهد بخفض الضريبة على المرتبات حال سمحت ظروف الاقتصاد

قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، إنه سوف يخفض التأمين الوطني البريطاني للمرة الثالثة في الخريف حال سمحت الظروف الاقتصادية بذلك، فيما جدد هدفه، على المدى البعيد، بالقضاء على الضريبة على المرتبات.

وبالفعل خفض هانت الذي ينتمي لحزب المحافظين، ضريبة المرتبات بواقع أربع نقاط مئوية العام الماضي عقب عمليات خفض متتالية بواقع نقطتين مئويتين، في بيان الخريف، وفي الميزانية في مارس. وقال اليوم الجمعة إنه سوف يواصل الخفض أكثر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح هانت في خطاب اليوم: "إذا استطعنا المضي أكثر بشكل مسؤول لخفض الضريبة المزدوجة على العمل هذا الخريف، فسوف افعل هذا"، مشيرا إلى التأمين الوطني والضريبة على الدخل.

ويسعى هانت الذي ألقى خطابه على خلفية بحروف كبيرة، تقول "ارتفاع الضريبة على العمال"، إلى رسم حدود المعركة مع حزب العمال المعارض الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المقررة نهاية يناير المقبل.

وسعى حزب العمال إلى إظهار حزب المحافظين على أنه غير مسؤول في إطار السعي لإلغاء التأمين الوطني، ووصفه بأنه تعهد غير ممول بقيمة 46 مليار جنيه إسترليني (58 مليار دولار) الذي من شأنه أن يضر بالمتقاعدين في النهاية.