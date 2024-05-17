 تحرك أولى شاحنات المساعدات من الرصيف العائم إلى شاطئ غزة - بوابة الشروق
الجمعة 17 مايو 2024 11:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تحرك أولى شاحنات المساعدات من الرصيف العائم إلى شاطئ غزة

وكالات
نشر في: الجمعة 17 مايو 2024 - 10:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 مايو 2024 - 10:06 ص

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أولى الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية بدأت في التحرك نحو الشاطئ عبر الرصيف المؤقت في غزة، مؤكدة أن القوات الأمريكية لم تنزل إلى شاطئ القطاع، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جانبها، نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، صورتين جويتين لرصيف مؤقت تم الانتهاء منه حديثًا وتم تثبيته على ساحل غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأظهرت إحدى الصور التجهيزات اللوجستية وهي تقترب من الساحل، بينما أظهرت الأخرى نظام الرصيف الذي تم ربطه لاحقًا بساحل غزة.

وقالت الولايات المتحدة إن المساعدات ستبدأ في دخول غزة عبر الرصيف "في الأيام المقبلة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك