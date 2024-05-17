ثمن المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني وممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، زين دانجو، بتدخل مصر لدعم الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بالمحكمة، قائلا:«خطوة غاية الأهمية، مصر دولة جوار ودولة كبيرة في إفريقيا ومحورية في هذه الأزمة».
وشدد خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية»، مساء الجمعة، أن «مصر تتمتع بإمكانيات سياسية كبيرة يمكنها أن تساهم بشكل إيجابي في حل النزاع، خاصة في ظل مساهمتها الكبيرة منذ اندلاع الحرب».
وأكد أن «دعم مصر للقضية أمام المحكمة يعد أمرًا حاسمًا في الدعوى برمتها، وسيمثّل إشارة ورسالة واضحة لإسرائيل بوجود وحدة دولية تهدف إلى تحرير الأراضي الفلسطينية وحماية الفلسطينيين، ورفع الحصانة عن إسرائيل»، معربًا عن ترحيب بلاده بهذه الخطوة من مصر.
وأشار إلى تقدم جنوب إفريقيا خلال مرافعتها بالأمس حقائق دامغة وحجج قوية وأدلة واضحة تثبت نية إسرائيل وضلوعها في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، لا سيما في ظل تزايد العمليات العسكرية، مشددا على ضرورة ضمان محاسبة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في إسرائيل.