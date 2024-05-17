 الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: دعم مصر للدعوى خطوة هامة.. ورسالة واضحة لإسرائيل ‏ - بوابة الشروق
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الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: دعم مصر للدعوى خطوة هامة.. ورسالة واضحة لإسرائيل ‏

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 17 مايو 2024 - 9:10 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مايو 2024 - 9:10 م

ثمن المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني وممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، زين ‏دانجو، بتدخل مصر لدعم الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بالمحكمة، قائلا:«خطوة غاية الأهمية، ‏مصر دولة جوار ودولة كبيرة في إفريقيا ومحورية في هذه الأزمة».‏


وشدد خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية»،‎ ‎مساء الجمعة، أن «مصر تتمتع بإمكانيات ‏سياسية كبيرة يمكنها أن تساهم بشكل إيجابي في حل النزاع، خاصة في ظل مساهمتها الكبيرة منذ ‏اندلاع الحرب». ‏


وأكد أن «دعم مصر للقضية أمام المحكمة يعد أمرًا حاسمًا في الدعوى برمتها، وسيمثّل إشارة ‏ورسالة واضحة لإسرائيل بوجود وحدة دولية تهدف إلى تحرير الأراضي الفلسطينية وحماية ‏الفلسطينيين، ورفع الحصانة عن إسرائيل»، معربًا عن ترحيب بلاده بهذه الخطوة من مصر.‏


وأشار إلى تقدم جنوب إفريقيا خلال مرافعتها بالأمس حقائق دامغة وحجج قوية وأدلة واضحة ‏تثبت نية إسرائيل وضلوعها في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، لا سيما في ظل تزايد العمليات ‏العسكرية، مشددا على ضرورة ضمان محاسبة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في إسرائيل‎. ‎


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