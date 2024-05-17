يوسف زيدان يهاجم داعية يروج لزواج القاصرات باسم الدين: «عايزنها ظلمة» ‏

قال الدكتور يوسف زيدان، عضو مجلس أمناء تكوين للفكر العربي، إن تكوين تأسست بمبادرة من 150 شخصًا من مختلف المجالات، من بينهم 3 روائيين حائزين على جائزة البوكر العربية، و 2 من المخرجين السينمائيين، و 2 من أساتذة الأزهر الشريف، وقسيس من الكنيسة، بالإضافة إلى 30 أستاذًا جامعيًا.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر ON E مساء الخميس، أن ما يجمع كل هؤلاء الأعضاء هو «الليبرالية»، أي «التفكير الحر المنطلق»، بحسب تعريفه، مشيرا إلى إنشاء المؤسسة لأهداف ثقافية بحتة.
ونفى «زيدان» توجه تكوين لتناول الجانب الديني أو التديني منذ بداية عمل المؤسسة حتى اليوم، مشددا أن هناك خطة مستقبلية تستهدف التطرق إلى موضوع «التدين» خلال السنوات المقبلة؛ بهدف مناقشة «الانحرافات في سلوك التدين» التي تهدد المجتمع.
وحذر من خطورة استغلال داعية لم يحدده لبعض النصوص الفقهية بشكل خاطئ لتبرير أفكاره المتشددة، مستشهدا على ذلك بترويجه لزواج القاصرات، متسائلا: «كيف نستثيغ طوال الفترة الماضية أن يأتي واحد عامل نفسه بتاع ربنا الإله وقضيته الأساسية نكاح الطفلة؟».
وتابع: «القانون ينص أن السن الرسمي للزواج 18 عاما، يخرج يقولك لا! إذا كانت البنت ثمينة وتطيق النكاح وينشر فيديوهات، والناس المساكين البسطاء يقولوا ربنا قال كدا، في حين الحقيقة أن الإمام النووي هو من قالها، لكن حصل خلط».
وأكد أن المؤسسة تسعى في البداية إلى التأسيس المعرفي التاريخي والفكري وإرساء قواعد التفكير المنطقي والعقلاني، قبل مواجهة بعض التفسيرات المتشددة بفكر عقلاني لا يتعارض مع الدين، مشدد أن البعض لا يروق لهم هذا النهج و«يريدونها ظلمة» حسب وصفه.