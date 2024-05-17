تعرض سياسي من حزب يميني شعبوي في ألمانيا لاعتداء في مطعم

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تعرض سياسي في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي للرشق بمنفضة سجائر في أحد المطاعم بمدينة شفيرين، ما أسفر عن إصابته في الرأس.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة إن رجلا /52 عاما/ وجه إهانة إلى النائب في البرلمان الإقليمي بولاية ميكلنبورج-فوربومرن ليلة الخميس/الجمعة في المطعم ثم هاجمه بمنفضة سجائر.

وبحسب بيانات الشرطة، تم نقل النائب إلى المستشفى.

ووفقا للشرطة، ذكر المهاجم أنه يحمل آراء سياسية يسارية وأنه تصرف من منطلق دوافع سياسية.

ويجري الآن التحقيق مع الرجل بتهمة التسبب في أذى جسدي خطير والإهانة.

وقد تم استهداف ساسة في ألمانيا بشكل متزايد في هجمات متفرقة خلال الأسابيع الأخيرة مع تصاعد التوترات في الفترة التي تسبق انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو المقبل.