رئيس مركز كفر الدوار بالبحيرة يتابع تطوير وتجميل مدخل المدينة

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واصل اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، متابعته الميدانية لأعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة كفر الدوار.

وتابع "قطاطو" أعمال تركيب الرخام بمنطقة الشعار، وكذلك استكمال أعمال تركيب الإنترلوك الهاردستون للأرصفة والجزيرة الوسطى بالمدخل، ودهان أعمدة الإنارة على جانبي الطريق، وأيضًا تركيب الإعلانات المضيئة وفقًا للتصميم الجمالي الجديد.

كما تابع أعمال التجهيز الجارية لاستكمال رصف الجزء المتبقي من مدخل المدينة بطول ٢٠٠ متر، حيث قامت وحدة الرصف بأعمال صنفرة وتجهيز طبقة الأساس تمهيدًا لوضع طبقة الرابطة ثم استكمال رصف الطريق.

ووجه بتكثيف الأعمال الجارية بمدخل المدينة، وسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، والتجهيز لأعمال زراعة أشجار الزينة وفق التخطيط المحدد لها ضمن الرؤية الجمالية للارتقاء بالمظهر الجمالي لمدخل المدينة.