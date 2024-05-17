أكد الدكتور يوسف زيدان، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تكوين للفكر العربي»، أن مناقشة القضايا الدينية على غرار قضية مثل الإسراء والمعراج؛ ليست ضمن أولويات بحث المؤسسة في التوقيت الراهن.
وقال خلال لقاء لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، إن تركيز المؤسسة ينصب في الوقت الراهن على إرساء ثقافة عقلانية تنويرية ونشر التسامح؛ بهدف مواجهة مشكلة تفشي ظاهرة الكراهية المتوغلة في المجتمع.
وحذر من مخاطر الاستغلال الخاطئ للتدين «إظهار الدين اجتماعيا»، مشيرا إلى أن بعض «المتخلفين ذهنيا» قد يدفعون الشباب إلى الانتحار.
وتابع: «الحديث عن التدين أمر يخص الجميع، لأن ممكن يأتي واحد شيخ غالبا متخلف ذهنيا يقول لولد غالبا محطم ومدمر؛ بسبب ظروف بلده، لا عارف يتزوج ولا عارف يصاحب، ويقوله روح فجر نفسك الجنة فيها من 7 إلى 72 حورية، أنت ممكن تتجوز 40 حورية! والشاب مش لاقي حاجة فيرتكب عملية انتحارية زي اللي بنشوفها كل يوم».
ونوه أن تكوين مؤسسة تدعو إلى نشر التسامح، نافيا مناقشة أي توجه لتناول جوانب دينية «الآن أو في المستقبل القريب»، قائلا: «بعد إرساء نظام التفكير الهادئ العقلاني المستنير، سنبدأ بالنظر إلى التجليات الاجتماعية والتخريب الذي يحدث في المجتمعات بسبب انحراف التدين، والذي يؤدي إلى إحياء النزعة الداعشية».
وتابع زيدان: «مش زعيمهم المهفوف قال على المنبر أنه سيدخل مصر.. ويهدم الهرم ويقتل شيخ الأزهر لأنه كافر!».