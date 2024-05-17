خاص| النقض تؤيد أحكام السجن على 12 متهم في قضية كفن عين شمس

قضت محكمة النقض بتأييد أحكام السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين آخرين، والحبس عامين لـ4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس»؛ لاتهامهم، وآخرين بإجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار كمال قرني، وعضوية المستشارين مصطفى الصادق، وهاني فهمي، وأحمد قزامل، وأيمن عبدالوهاب، وأمانة سر هاني أحمد، وإسماعيل توفيق.

وبتاريخ 29 نوفمبر 2022 قضت محكمة الجنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، برئاسة المستشار خليفة مسعود علي، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 5 متهمين آخرين، والحبس عامين لـ 6 متهمين، وبراءة 20 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس»؛ لاتهامهم بإجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس.

وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وهم: مراد نصر الدين، وعز الدين نصر الدين، وقايد عبد الله قايد، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات، وهم: عمر صلاح مرغني، وتامر جمال مرغني، ونادي سمير فهمي، وجندي خليفة، وأحمد نصر الدين فرغلي.

وتم الحكم بالحبس عامين على كل من: عمرو صلاح مرغني، وعبد الرحمن صلاح مرغني، وخالد أحمد، وممدوح كمال، وصباح عليوة، وأحمد عدلي فهمي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم خطفوا عن طريق التحايل المجني عليهم عاطف حسن عبد الخالق رجل أعمال، ومالك باخرة نيلية شهيرة، ومحسن حسن عبد الخالق، وإسلام عاطف حسن عبد الخالق.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني أنهما أوحيا للمتهم الثامن باستدراج المجني عليهم إلى حيث وجود باقي المتهمين، فاستغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول، وأوهمه بأنه توسط لدى المتهمين لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم لذلك، فانصاعوا له رغبة منهم لإنهاء ذلك الخلاف، وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين.

وأضافت النيابة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم؛ بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم، تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حجزوا المجني عليهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وكان ذلك مصحوبًا بتهديدهم بالقتل، كما حازوا وأحرزوا "سلاحا ناريا مششخنا- مسدس فردي الطلقات- بغير ترخيص، وسلاحا ناريا غير مششخن- فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية آنفة البيان دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها لأي منها.

وتضمنت الاتهامات أن المتهم الـ26 استخدم القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المقدم باهر المشلاوي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بأن أشهر سلاحا ناريا -بندقية خرطوش- في مواجهته لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه نفاذًا للأمر الصادر من النيابة العامة بحقه، ولم يبلغ مقصده.