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عقد جلسات دعم نفسي للوافدات السوريات بمدينة دمياط الجديدة

حلمي ياسين
نشر في: الجمعة 17 مايو 2024 - 6:00 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مايو 2024 - 6:00 م

نفذت الإدارة المركزية، لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة في دمياط، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، فعاليات جلسة الدعم النفسي للوافدين السوريات، بالمساحة الآمنة بمركز شباب مدينة دمياط الجديدة.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بدمياط، اليوم أن جلسة الدعم النفسي تهدف لخلق مساحات مفتوحة للتمكين الذاتي، وتتعلق المساحة الآمنة والداعمة بالاحترام والثقة، هي بيئة تمكن المشاركين فيها بالتعبير عن أفكارهم وأسئلتهم ومخاوفهم بشكل مريح.

وأشار البيان إلى كامل الاحترام للجميع، والاستماع إليهم ضمن هذه البيئة، ويتعلمون بشكل أفضل في مكان يمكنهم فيه المشاركة بشكل كامل، خالٍ من العنف بأي شكل من الأشكال والأذى والمخاطر والتحيز والتمييز، وذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.


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