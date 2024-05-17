تطور مفاجئ في تجديد عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد

يبدو أن هناك تغييرًا مفاجئًا في مستقبل لوكا مودريتش مع ريال مدريد، حيث كان من المقرر رحيله بنهاية الموسم، لكن الأمور تغيرت الآن ويبدو أنه سيستمر مع الفريق الملكي.

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية في تقرير نشرته اليوم أن مودريتش لا يرغب في الرحيل عن ريال مدريد، بل يتطلع للاستمرار مع الفريق.

وبناءً على ذلك، فإن اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 38 عامًا مستعد لتخفيض راتبه وقبول دور ثانوي مع الفريق من أجل البقاء.

ووفقًا للتقرير، فقد أبلغ قائد منتخب كرواتيا إدارة النادي خلال اجتماع بأنه يفضل الاعتزال في صفوف ريال مدريد.

مودريتش انضم إلى ريال مدريد عام 2012 قادمًا من توتنهام، وقد شارك في 531 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 39 هدفًا وقدم 86 تمريرة حاسمة.