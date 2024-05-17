 النائب محمود عصام: القانون يلزم شركات النقل الذكي باختيار سائقيها وفق معايير فنية وأخلاقية - بوابة الشروق
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النائب محمود عصام: القانون يلزم شركات النقل الذكي باختيار سائقيها وفق معايير فنية وأخلاقية

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 17 مايو 2024 - 10:35 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مايو 2024 - 10:35 م

قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، إن القانون يُلزم شركات النقل الذكي باختيار السائقين وفق معايير فنية وأخلاقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الشركة مُلزمة كذلك بسحب عينة عشوائية من السائقين (على تعاطي المواد المخدرة والكحوليات)، كما أنه يجوز أيضا لوزارة النقل والمواصلات أن تسحب عينات.

وأشار إلى أن جلسات ستعقدها لجنة الاتصالات في مجلس النواب يوم الاثنين، مع مسؤولين بشركة أوبر، ووزارتي النقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أنه سيتم سؤال هذه الجهات عن مدى التزامها بسحب العينات. وشدد على أنّه لا تهاون على الإطلاق في مواجهة حالات الاعتداء التي وقعت من قبل سائقي تطبيقات النقل الذكي.

وكان النائب محمود عصام قد تقدم بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تكرار وقائع الخطف والتحرش بسبب تطبيقات النقل الذكي.

وقال النائب إنه مؤخرا تعرضت فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وأن سائق "أوبر" حاول خطفها واغتصابها، حسبما ورد في طلب الإحاطة.

وأكد أن هذه الواقعة لم تكن الأولى، حيث سبقتها واقعة أخرى بنفس الطريقة أيضا.

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