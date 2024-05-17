يوسف زيدان: «تكوين» حل بديل لتدهور التعليم في مصر الـ 50 عاما الأخيرة

دافع الدكتور يوسف زيدان، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تكوين الفكر العربي»، عن عمل المؤسسة، قائلا إنها لا تتناول الحديث عن الجوانب الدينية؛ بل أشكال الدين المغلوطة، والتي لا تمثل أولوية في المرحلة الحالية.
وقال خلال لقاء لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن فكرة تأسيس «تكوين» بدأت باجتماع في دبي منذ عام ونصف؛ بهدف التثقيف ونشر الوعي، معقبا:« كنا 6 أعضاء وصورنا وقتها منشورة.. لم نفعل شيء في السر».
وأضاف أن الاجتماع شهد حضور الأعضاء المؤسسين والذي يضم الدكتورة ألفة يوسف مديرة المكتبة الوطنية في تونس، واللبنانية نائلة أبي نادر نادر الأستاذة بالجامعة الأمريكية والمختصة بتحولات الواقع الاجتماعي، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والناشط إسلام بحيري، والكاتب السوري فراس السواح.
وأوضح أن الكاتب السوري فراس السواح هو العربي الوحيد حاليا المتخصص في الأنثروبولوجيا الثقافية، التي تبحث في أصول الأفكار ونشأة مفهوم الإله.
وأشار إلى أن المؤسسة تسعى للارتقاء بمستوى التصنيف العام في المجتمع، لا سيما في ظل تدهور مستوى التعليم طيلة العقود الماضية، قائلا: «نحن نشتكي في مصر منذ 50 عام من تدهور مستوى التعليم؛ فالحل البديل هو التثقيف العام؛ بأننا نكلم الناس في التاريخ والفلسفة والمنطق والفن».
وتطرق «زيدان» جانبا للحديث عن بعض المواقف الشخصية التي واجهها، مثل المضايقات التي كان يتعرض لها خلال الفترة الماضية على خلفية رواية «عزازيل»، قائلا:« كل واحد متخانق مع مراته أو زعلان مع مديره في الشغل، لو قلت حاجة متعجبوش يكتب بلاغ للنائب العام».