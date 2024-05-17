أكد محمد شريف، لاعب الخليج السعودي أن فريقه أراد تحقيق الفوز على اتحاد جدة، في المباراة التي حسمها التعادل بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الدوري المحلي.

وكان محمد شريف قد سجل هدف التعادل للخليج أمام اتحاد جدة في الدقيقة 81، ليرفع بذلك رصيده من الأهداف إلى 6 في 34 مباراة مع الفريق.

وقال محمد شريف في تصريحات عبر شبكة إس سي سي السعودية: "كنا نريد تحقيق الفوز على اتحاد جدة، ولكن التعادل بالنسبة لنا ليس سيئًا".

وأضاف: "فريق الخليج يؤمن دائمًا بمبدأ إن لم نفز، فعلينا ألا نخسر، كما يجب أن نشكر جماهير فريقنا، التي تواجدت في كل المدن التي تستضيف المباريات، من الرياض إلى جدة والدمام".

ويحتل نادي الخليج المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يحتل اتحاد جدة المركز الخامس برصيد 51 نقطة.