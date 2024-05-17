أقارب الرهائن الإسرائيليين يخاطبون مجلس الأمن الدولي

خاطب أقارب الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة في نيويورك.

ومن بين آخرين خلال اجتماع يوم الخميس، استذكر جيلي رومان، والذي هو أيضا مواطن ألماني، شقيقة زوجته كارميل، والتي أخذت من كيبوتس بئيري في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وتابع رومان "لا نعلم الكثير بشأن حالة كارميل، ونأمل في أن تكون على قيد الحياة. ولكننا لا نعرف".

ووعد ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن والعديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين حضروا الاجتماع، بما في ذلك ألمانيا، بمواصلة جهودهم لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين.

يشار إلى أن حماس وداعمون لها تمكنوا خلال هجوم السابع من أكتوبر الماضي من احتجاز أكثر من 200 إسرائيلي، تم إطلاق سراح 105 من بينهم بعد شهرين تقريبا في أعقاب اتفاق بين إسرائيل وحماس. ولا يزال مصير الرهائن المتبقين غير معلوم.