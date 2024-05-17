تقرير: اضطرابات سلاسل التوريد الجوي يتسبب في ارتفاع الرسوم

أفاد تقرير بأن الركاب سوف يشهدون هدنة قصيرة من ارتفاع الرسوم الجوية، فيما تواجه شركات الطيران نقصا في الطائرات والعمال وقطع الغيار، وهو ما من شأنه أن يحول دون مواكبة زيادة الطلب على السفر.

وأشارت مجموعة "أي إن جي" المصرفية الهولندية المتعددة الجنسيات، في تقرير حول توقعات الطيران العالمي، إلى الاضطرابات التي تواجهها الصناعة على عدة أصعدة نتيجة لاستمرار قيود سلاسل التوريد، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة.

ومن المرجح أن يتجاوز معدل السفر الجوي هذا العام مستويات ما قبل الجائحة، رغم مشاكل التصنيع لدى شركة بوينج، والعيوب في محركات "برات أند ويتني" التي تقيد توفر الطائرات وتفسد التعافي.

وأشارت المجموعة المصرفية إلى تراكم قياسي في الطلبات لدى شركتي أيرباص وبوينج، ويزداد الطلب على الطائرات المستعملة.

ويتسبب هذا في ارتفاع معدلات تأجير الطائرات خاصة طائرات الجهد العالي مثل "بوينج 737 " و"أيرباص ايه 321" ومن ناحية أخرى، قال البنك إن نقص العمال المؤهلين يعني أيضا تأجيل إصلاح أو تجديد الطائرات القديمة.