حزب الله اللبناني يعلن استهداف 4 مواقع إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف 4 مواقع في إسرائيل بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية وبالأسلحة المناسبة.

وقال الحزب في أربعة بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفوا اليوم الجمعة موقع ‏"جل العلام" وموقعي "‏بياض بليدا" و"‏البغدادي" و"ثكنة برانيت"، مؤكدا أن تحركاته تستهدف "دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة".

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم، أحد عناصرها هو حسين خضر مهدي من بلدة "النجّارية" في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 336.

‏وشنّ الطيران المسير الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارتين جويتين استهدفتا حرج وبلدة "يارون" في جنوب لبنان. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة "ديرسريان" في جنوب لبنان. وشنّ غارتين استهدفتا بلدة "العديسة" وغارة استهدفت بلدة "كفرحمام" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة " المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله".

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت الساحة في بلدة "النجارية" في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل لبناني وجرح ثلاثة سوريين. وشنّ غارةً ثانية استهدفت معمل "الأحجار" في البلدة أسفرت عن مقتل سوريين اثنين وجرح اثنين آخرين، بالإضافة إلى وجود مفقودين.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارة أخرى على بلدة "العدوسية" في جنوب لبنان عند محلة "البراك"، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام". وشنّ سلسلة غارات على منطقة "الزهراني" في جنوب لبنان قرب بلدة "العدوسية "وقرب المصفاة في منشآت النفط.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.