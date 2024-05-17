بوتين يسعى إلى تعاون أكبر في مجال الطاقة مع الصين

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توسيع نطاق إمدادات الطاقة إلى الصين اليوم الجمعة مع اقترابه من اختتام زيارته إلى بكين والتى تستمر يومين.

وقال بوتين في معرض تجاري روسي صيني في مدينة هاربين " الصينية إن روسيا مستعدة وقادرة على تزويد الاقتصاد والشركات والمدن والقرى الصينية بشكل مستمر وموثوق به بالطاقة والكهرباء والتدفئة النظيفة بيئيا وبأسعار معقولة ".

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بداية ولايته الخامسة في منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، قال بوتين إنه متأكد من أن التحالف الاستراتيجي في قطاع الطاقة سيتم تقويته بشكل أكبر.

وتتعرض روسيا لضغوط اقتصادية متزايدة لإيجاد أسواق جديدة لموارد الطاقة لديها منذ أن أدى غزو أوكرانيا في عام 2022 إلى فرض عقوبات غربية على قطاع النفط والغاز الروسى .

ووفقا للرئيس الروسي، فإن حجم التجارة الثنائية الحالي مع الصين والبالغ 240 مليار دولار لا يمثل بأي حال من الأحوال الحد الأقصى للإمكانات .

وتأمل موسكو أيضًا في تحقيق تعاون أكبر في مجال صناعة السيارات وقطاع الزراعة خاصة بعد رحيل شركات صناعة السيارات الغربية.