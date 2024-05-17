طارق الشناوي: عبد الحليم حافظ صالح «ناس كثير» قبل سفره ووفاته ‏

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن سعي الفنان الراحل عبد الحليم حافظ للصلح مع «ناس كثير» قبل رحلته الأخيرة إلى لندن، التي توفي خلالها.
وأشار خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر«ON E» مساء الخميس، إلى مبادرة عبد الحليم بزيارة عمه الشاعر مأمون الشناوي، وطلب منه كتابة أغنية جديدة للعودة بها مجددًا إلى الجمهور، بعد غياب دام 17 عامًا منذ عام 1960وحتى وفاة العندليب 1977.
ولفت إلى أن الثنائي حققا سلسلة من النجاحات في عديد الأغاني، مثل «نعم»، «حلو وكذاب»، «بعد إيه»، «في يوم من الأيام»، وغيرها من الأغاني التي وصل عددها إلى حوالي 20 أغنية، لافتا أن عبد الحليم حافظ ظل متمسكًا بالأمل في إحياء حفل الربيع حتى أيامه الأخيرة.
وأشار إلى كتابة الشاعر مأمون الشناوي هذه الكلمات في رثاء العندليب عبد الحليم حافظ بعد رحيله «لو كان الدمع يجيبه كنت أبكي العمر عليه.. أنا كنت هواه وحبيه روحي وقلبي حواليه»، لافتا أن الشناوي هو من قدم عبد الحليم في بدايته.