طارق الشناوي: عبد الحليم حافظ صالح «ناس كثير» قبل سفره ووفاته ‏

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن سعي الفنان الراحل عبد الحليم حافظ للصلح مع «ناس ‏كثير» قبل رحلته الأخيرة إلى لندن، التي توفي خلالها‎.‎

وأشار خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر«‏ON E‏» ‏‎ ‎مساء ‏الخميس، إلى ‏مبادرة عبد الحليم بزيارة عمه الشاعر مأمون الشناوي، وطلب منه كتابة أغنية جديدة للعودة بها ‏مجددًا إلى الجمهور، بعد غياب دام 17 عامًا منذ عام 1960وحتى وفاة العندليب 1977.‏

ولفت إلى أن الثنائي حققا سلسلة من النجاحات في عديد الأغاني، مثل «نعم»، «حلو وكذاب»، ‏‏«بعد إيه»، «في يوم من الأيام»، وغيرها من الأغاني التي وصل عددها إلى حوالي 20 أغنية، ‏لافتا أن عبد الحليم حافظ ظل متمسكًا بالأمل في إحياء حفل الربيع حتى أيامه الأخيرة.‏

وأشار إلى كتابة الشاعر مأمون الشناوي هذه الكلمات في رثاء العندليب عبد الحليم حافظ بعد ‏رحيله «لو كان الدمع يجيبه كنت أبكي العمر عليه.. أنا كنت هواه وحبيه روحي وقلبي حواليه»، ‏لافتا أن الشناوي هو من قدم عبد الحليم في بدايته.‏