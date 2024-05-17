قصور الثقافة تحتفل بعيد الربيع على مسرح 23 يوليو بالمحلة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، الخميس، حفلا فنيا على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الربيع.

بدأ الحفل بعزف للنشيد الوطني، وقدمت فرقة كورال أطفال مسرح 23 يوليو بالمحلة باقة منوعة من الأغاني الوطنية والحماسية، وتغنى الأطفال بقيادة المايسترو الفنان حسام الشريف بعدد من أغاني زمن الفن الجميل منها "حكايتي مع الزمان، أنا قلبي إليك ميال، فات الميعاد، سيرة الحب".

وفى ختام الحفل الفني، قدمت الفرقة الموسيقية استعراض "الدنيا ربيع"، وسط إعجاب وتصفيق كبير من جانب الحضور.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة منها عروض الموسم المسرحي الحالي واحتفالات عيد العمال وعيد الربيع وعروض السينما والملتقيات والفعاليات المتنوعة التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.