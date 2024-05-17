إدارة المجازر بدمياط تحرر محاضر لعدد من المخالفين

واصلت ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم بدمياط، جهودها المكثفة لسيطرتها على الأسواق، من أجل وصول غذاء آمن وصحي لكل مواطن.

وأوضح الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بدمياط، في بيان له اليوم، أنه تم تحرير عدد من المحاضر اللازمة للمخالفين، وفي انتظار قرار النيابة، مشيرا إلى أن ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بمحافظة دمياط تقوم بمجهود مميز في أداء عملهم وحرصهم على صحة المواطنين، وضرورة تغطية الأسواق والمطاعم.

وأكدت الدكتورة دينا طلعت مدير ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم، أن الإدارة تمكنت من ضبط 57.55 كيلو جرام من الدواجن الكاملة والمجزئات، كما تم ضبط علامات تجارية لمجازر مختلفة من قبل التموين، ويأتي ذلك بناء على توجيهات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة، وتعليمات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.