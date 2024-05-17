وزير داخلية بريطانيا: خطة رواندا قوية قانونيا ولندن حريصة على تنفيذها

ذكر وزير داخلية بريطانيا، جيمس كليفرلي أن "جهودا متضافرة" لعرقلة خطة اللجوء في رواندا، من خلال المحاكم، لن تمنع الطائرات من الاقلاع.

وأضاف أن "قانون سلامة رواندا" قوي وأن خطة إرسال بعض طالبي اللجوء، في رحلة ذهاب فقط، إلى الدولة الأفريقية ستكون بمثابة رادع لمنع عبور القوارب الصغيرة للقنال الإنجليزي، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الجمعة.

جدير بالذكر أن المحكمة العليا في بلفاست وجهت هذا الأسبوع أحدث انتكاسة قانونية إلى خطة رواندا، بعد أن حكم قاض بوجوب إلغاء بنود قانون الهجرة غير الشرعية، للمملكة المتحدة، في أيرلندا الشمالية لأنها تقوض حماية حقوق الإنسان المضمونة في المنطقة، بموجب ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأورروبي "بريكست".

وأصر وزراء على أن ذلك لن يمنع الرحلات الجوية من الإقلاع في أوائل يوليو، بموجب الجدول الزمني، الذي حدده رئيس الوزراء ريشي سوناك ويرجع ذلك جزئيا إلى أنهم يعتمدون على تشريع آخر.

يشار إلى أن عدد المهاجرين الذين يصلون المملكة المتحدة عبر عبور بحر المانش سجل مستوى قياسيا جديدا خلال أول أربعة أشهر من العام، حيث بلغ عددهم 7567 بارتفاع بنسبة 27% مقارنة بعام 2023.