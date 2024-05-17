الأسطورة بيكيلي يعود للأولمبياد بعد 12 عاما

يعود العدّاء الإثيوبي الأسطورة، كينينيسا بيكيلي، إلى الألعاب الأولمبية للمرة الأولى منذ 12 عامًا، بعد تسميته ضمن الفريق المؤلف من 10 عدائين لأولمبياد باريس، أمس الخميس.

وشارك بيكيلي (41 عامًا) للمرّة الأخيرة في الألعاب الأولمبية، في نسخة لندن عام 2012، عندما احتل المركز الرابع في سباق 10 آلاف متر، قبل أن يُستبعد من دورتي 2016 و2020.

لكن حلوله في المركز الثاني بماراثون لندن، خلال أبريل الماضي، كان كافيًا لحجز مكان له في الفريق المُشارك بأولمبياد باريس، والذي ضمّ أيضًا حاملة الرقم القياسي العالمي للسيدات، تيجيست آسيفا.

وسيجدد بيكيلي، الذي سبق أن فاز بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في سباقي 5 و10 آلاف متر، خصومته مع البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي سابقًا، الكيني إليود كيبتشوجي، الذي اختير ضمن فريق بلاده، الثلاثاء الماضي.

وتفوّق كيبتشوجي على منافسه الإثيوبي، عندما التقيا للمرّة الأولى في بطولة العالم بباريس، في أغسطس 2003.

وتمكن حينها كيبتشوجي من الفوز بسباق 5 آلاف متر، متفوّقا على المغربي هشام الكروج الذي حلّ ثانيا، في حين جاء بيكيلي ثالثا.