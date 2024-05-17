نشطاء المناخ يعلنون استمرار الاحتجاج ضد مصنع تسلا خارج برلين

كشف شتيفن شورشت، المتحدث باسم مبادرة المواطنين "جرونهايده" الألمانية اليوم الجمعة، عن استمرار المحادثات بالفعل مع العديد من منظمات الحفاظ على الطبيعة للتوصل إلى حل لمشكلة توسيع مصنع تسلا للسيارات الكهربائية.

وبعد تصويت أعضاء مجلس ممثلي بلدية منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة برلين أمس الخميس، لصالح خطة توسعات مصنع شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، الواقع بهذه المنطقة، يسعى معارضو هذه الخطة إلى تمديد احتجاجاتهم ويفكرون في اللجوء إلى الوسائل القانونية.

وأضاف شورشت إن المباحثات تتناول إمكانية رفع دعوى قضائية مع هذه المنظمات، موضحا أنه من خلال العمل معا، ستعتمد المبادرة على خبرة تلك المنظمات في حماية الأنواع والمياه.

وأمس الخميس، وافق غالبية أعضاء مجلس ممثلي بلدية منطقة جرونهايده على خطة التوسع المثيرة للجدل للمصنع، وكذلك التوصل إلى عقد تطوير حضري مع شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية.

وتريد الشركة المصنعة للسيارات توسيع موقعها ليشمل محطة قطار بضائع وإنشاء مساحات تخزين. ويرى النشطاء مخاطر بيئية كبيرة في الخطة لأن الموقع يقع في منطقة مياه محمية. كما أنهم يعارضون إزالة الغابات.

وأعلن أعضاء المبادرات الأخرى المناهضة لتسلا اليوم الجمعة، أنهم سيواصلون بل وسيكثفون احتجاجاتهم.

يشار إلى أن نشطاء المناخ يتظاهرون منذ أواخر فبراير الماضي احتجاجا على خطط إزالة الغابات المملوكة للشعب من أجل إفساح المجال لتوسيع المصنع.