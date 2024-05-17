الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: الإجراءات ‏الإسرائيلية برفح تظهر نية ارتكاب الإبادة الجماعية

قال المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني وممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، زين دانجو، إن بلاده قد طالبت المحكمة، أمس، بتعديل بعض الإجراءات المؤقتة، موضحا أن طلب جنوب إفريقيا يرتكز على الحقائق التي طرأت على أرض الواقع مؤخرًا، والتي تمثلت في الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بمدينة رفح.
وذكر خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، أن الإجراءات الإسرائيلية بمدينة رفح، تظهر نية إسرائيل في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مشددًا أن بلاده تسعى لتمكين المحكمة من الاطلاع على آخر المستجدات؛ بهدف إصدار وفرض إجراءات مؤقتة وعاجلة ملزمة لإسرائيل تجاه منع العمليات العسكرية برفح وغزة بشكل عام.
وأوضح أن إسرائيل لم تحترم القرارات السابقة التي أصدرتها المحكمة، وكذلك قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، معربا عن أمله في انتهاء الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل من خلال إصدار قرارات ملزمة هذه المرة.
وأضاف أن الإجراءات العاجلة التي تطالب بها جنوب إفريقيا تتمثل في مطالبة المحكمة باستخدام جميع السلطات المخولة لها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية؛ لإلزام إسرائيل بوقف استخدام الأسلحة العسكرية، وإنهاء الحصانة التي تمتعت بها على مدار 70 عامًا، من الحصول على الاستثناءات من القانون الدولي.
وأكد أن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي، من شأنه إضعاف سلطة المحكمة وغيرها من الهيئات القضائية الدولية.