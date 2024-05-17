الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: الإجراءات ‏الإسرائيلية برفح تظهر نية ارتكاب الإبادة الجماعية

قال المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني وممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ‏زين ‏دانجو، إن بلاده قد طالبت المحكمة، أمس، بتعديل بعض الإجراءات المؤقتة، موضحا أن طلب ‏جنوب إفريقيا ‏يرتكز على الحقائق التي طرأت على أرض الواقع مؤخرًا، والتي تمثلت في ‏الإجراءات ‏الإسرائيلية الأخيرة بمدينة رفح.‏

وذكر خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، أن الإجراءات ‏الإسرائيلية بمدينة ‏رفح، تظهر نية إسرائيل في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد ‏الفلسطينيين، مشددًا أن بلاده ‏تسعى لتمكين المحكمة من الاطلاع على آخر المستجدات؛ بهدف إصدار وفرض إجراءات مؤقتة ‏وعاجلة ملزمة لإسرائيل تجاه منع العمليات العسكرية برفح وغزة بشكل عام.‏

وأوضح أن إسرائيل لم تحترم القرارات السابقة التي أصدرتها المحكمة، وكذلك قرارات مجلس ‏الأمن والأمم المتحدة، معربا عن أمله في انتهاء الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل من خلال إصدار ‏قرارات ملزمة هذه المرة.‏

وأضاف أن الإجراءات العاجلة التي تطالب بها جنوب إفريقيا تتمثل في مطالبة المحكمة باستخدام ‏جميع السلطات المخولة لها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية؛ لإلزام إسرائيل بوقف استخدام ‏الأسلحة العسكرية، وإنهاء الحصانة التي تمتعت بها على مدار 70 عامًا، من الحصول على ‏الاستثناءات من القانون الدولي‎.‎

وأكد أن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي، من شأنه إضعاف سلطة المحكمة وغيرها ‏من الهيئات القضائية الدولية.‏