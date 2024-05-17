يوسف زيدان: «تكوين» جسر ثقافي يتجاوز الخلافات السياسية العربية

شدد الدكتور يوسف زيدان، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تكوين الفكر العربي»، على أهمية دور ‏المؤسسة في ظل وجود وزارات ثقافة في جميع الدول العربية، مشيرا إلى أن هذه الوزارات ‏تأثرت بالخلافات السياسية بين الدول العربية، انطلاقا من كونها جهات سياسية، على غرار تلك ‏الخلافات بين المغرب والجزائر، والسعودية واليمن، وسوريا والسعودية‎.‎

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء الخميس، أن الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية انعكست على أداء وزارات الثقافة ‏المرتبطة بالموقف الرسمي لحكوماتها، قائلا: «هنا الثقافة تصلح ما أفسدته السياسة.. فهي تعمل ‏على المشترك بين الناس».‏

وضرب مثالًا على ذلك بعلاقات مصر بإيران، قائلا: «أنظر علاقة مصر مقطوعة مع إيران من ‏قد إيه! لكن أنا عندي حوالي 5 روايات وكتاب (الشامل في الصناعة الطبية) -الذي وصل إلى ‏الجزء الـ24- تترجم حاليًا للفارسية، ويحتفى بها هناك، هنا الخلاف السياسي استطاعت الثقافة أن ‏تتجاوزه، وتكون جسرا بين البلاد بشكل غير رسمي وتتحرك بالمجال الثقافي العام».‏

وأشار زيدان إلى أن مؤسسة «تكوين» تهدف إلى إرساء العقلانية وإعادة التفكير وبناء المفاهيم ‏العامة وتطوير النظرة تجاه التاريخ والفن، موضحا أن المؤسسة تنظّم ندوات وبودكاست تناقش ‏مختلف القضايا الفكرية والثقافية؛ من أجل تشجيع الشباب على الحديث والتعبير عن آرائهم‎