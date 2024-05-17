يوسف زيدان: «تكوين» جسر ثقافي يتجاوز الخلافات السياسية العربية
شدد الدكتور يوسف زيدان، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تكوين الفكر العربي»، على أهمية دور المؤسسة في ظل وجود وزارات ثقافة في جميع الدول العربية، مشيرا إلى أن هذه الوزارات تأثرت بالخلافات السياسية بين الدول العربية، انطلاقا من كونها جهات سياسية، على غرار تلك الخلافات بين المغرب والجزائر، والسعودية واليمن، وسوريا والسعودية.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية انعكست على أداء وزارات الثقافة المرتبطة بالموقف الرسمي لحكوماتها، قائلا: «هنا الثقافة تصلح ما أفسدته السياسة.. فهي تعمل على المشترك بين الناس».
وضرب مثالًا على ذلك بعلاقات مصر بإيران، قائلا: «أنظر علاقة مصر مقطوعة مع إيران من قد إيه! لكن أنا عندي حوالي 5 روايات وكتاب (الشامل في الصناعة الطبية) -الذي وصل إلى الجزء الـ24- تترجم حاليًا للفارسية، ويحتفى بها هناك، هنا الخلاف السياسي استطاعت الثقافة أن تتجاوزه، وتكون جسرا بين البلاد بشكل غير رسمي وتتحرك بالمجال الثقافي العام».
وأشار زيدان إلى أن مؤسسة «تكوين» تهدف إلى إرساء العقلانية وإعادة التفكير وبناء المفاهيم العامة وتطوير النظرة تجاه التاريخ والفن، موضحا أن المؤسسة تنظّم ندوات وبودكاست تناقش مختلف القضايا الفكرية والثقافية؛ من أجل تشجيع الشباب على الحديث والتعبير عن آرائهم