الدفاع الروسية تعلن القضاء على 9565 جنديا أوكرانيا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، قضاء قواتها على 9565 جنيدا أوكرانيا، خلال أسبوع، وسيطرتها على 12 بلدة، غالبيتها تقع في منطقة خاركيف.

وأفادت الوزارة، في تقريرها الأسبوعي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، بأن الضربات المكثفة أصابت مراكز قيادة، ومرافق بنية تحتية للمطارات العسكرية، وأنظمة دفاع جوي، وترسانات ومستودعات وقود، إضافة إلى ورشات إنتاج، وأماكن تخزين قوارب مسيرة، وطائرات بدون طيار هجومية.

وأضافت أنه تم أيضا إسقاط سبع طائرات مقاتلة، وتدمير 199 قذيفة من راجمات الصواريخ، و329 طائرة بدون طيار، وأربع مروحيات، و22 دبابة و40 قاربا، منوهة إلى أن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ حتى الآن 601 طائرة، و274 مروحية، و24234 طائرة بدون طيار، و522 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و16058 دبابة ومدرعة أخرى، و1303 راجمات صواريخ، و9635 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و21763 مركبة عسكرية خاصة.

يشار إلى أن روسيا بدأت، منذ فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، حيث لاتزال المعارك متواصلة بين البلدين، دون أن تنجح موسكو في تحقيق الأهداف المعلنة من تحركها العسكري، أو تستعيد كييف الأراضي التي سيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.