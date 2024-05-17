4275 سائحا يزورون معبد الكرنك في الأقصر

قال مصدر في معبد الكرنك بالأقصر، إن المعبد شهد اليوم، الجمعة، إقبالا من السياح الأجانب والزوار المصريين من مختلف الجنسيات خاصة القادمة من قارة أمريكا الجنوبية.

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن عدد الزائرين للمعبد بلغ 4275 زائرا، بينما تنوعت جنسياتهم ما بين "أرجنتيني، نيوزلندي، إسباني، هولندي، أمريكي، صيني، أوروجوياني، كولومبي، وهندي"، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات العربية، أبرزها تونس والإمارات والعراق، وزائرين مصريين توافدوا على المعبد.

وأكد المصدر أن الإقبال على زيارة المعبد مقبول بدرجة كبيرة في ظل الارتفاع الذي تشهده درجات الحرارة في الأقصر خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن ساعة الذروة بالنسبة لزيارات المعبد تكون بعد حلول الساعة الثالثة عصرا أي بعد انخفاض درجات الحرارة نسبيا بمقدار يتراوح من درجتين لـ4 درجات.

وأضاف أنه من المتوقع أن تزداد أعداد الزائرين خلال الفترة المقبلة خاصة من الجنسيات المصرية مع بدء أجازات الدراسة.