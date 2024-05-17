الإسكندرية تستقبل 201 طلب تصالح في مخالفات البناء

واصلت مراكز التكنولوجيا بأحياء محافظة الإسكندرية، استقبال طلبات التصالح على مخالفات المباني، تطبيقا لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وجاء إجمالي الطلبات المقدمة حتى الآن 201 طلب، حيث تشهد المراكز إقبالا متزايدا يوميا.

وتابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، سير العمل بالمراكز التكنولوجية، مؤكدًا استعداد المراكز لاستقبال طلبات المواطنين بالكامل وتوفير كل الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء في هذا الملف الحيوي، مع التأكيد على تبسيط الإجراءات للمواطنين لتحقيق الصالح العام.

وشدد على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء لمستجدات العمل في استقبال طلبات التصالح والتواصل المستمر مع المواطنين؛ لتلقي شكاواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف.

كما وجه بالإعلان عن الخطوات والمستندات المطلوبة للتصالح في جميع المراكز التكنولوجية، وذلك لتسهيل العملية على المواطنين.

وأشار إلى أنه تم تدريب الموظفين على قانون التصالح ولائحته التنفيذية لتسهيل العملية ومنع أي تلاعب أو مخالفات.

وأكد أنه سيتم متابعة مستمرة لملف التصالح وتقييم معدلات الأداء، نظرًا لأهمية هذا الملف في ضبط منظومة العمران والبناء في المحافظة